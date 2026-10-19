Liz Dust ha sido la tercera reina eliminada de Drag Race España, y ha ocurrido en el cuarto programa en el que hemos podido disfrutar del maxireto de las girlbands y la pasarela de Impresión CMYK.

En su entrevista con Ana Locking en Tras la carrera, la reina no solo ha hablado de su paso por el concurso, sino también de dónde viene su drag o cuáles son sus inquietudes. "Uso el travestismo como herramienta y no como fin", ha asegurado de un drag que nació en Valencia, aunque ella se ha criado en Huesca.

Liz Dust también ha aclarado que ella no se considera drag, sino que para ella su personaje es un alter ego que quiere llevar a teatros. "Podemos apoderarnos de los espacios", ha dicho.

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