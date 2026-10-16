Alberto Chicote se enfrenta a uno de los locales más problemáticos de la temporada en una entrega donde todo sale mal. Vive el preestreno exclusivo en atresplayer

Adelántate a la emisión de Pesadilla en la cocina y adéntrate en un lugar de la mancha... Alberto Chicote se desplaza hasta Granátula de Calatrava, en Ciudad Real, para conocer el Bar Avenida, un establecimiento que acumula importantes problemas.

Nada más llegar, el chef descubre una oferta de tapas excesivamente amplia y un negocio que necesita cambios urgentes. Norma, la propietaria, parece más pendiente de su aspecto que de la gestión del local, mientras su madre soporta gran parte de la carga de trabajo a costa de su propia salud.

Chicote tendrá que descubrir qué ocurre detrás de la barra y buscar soluciones para un establecimiento en el que la organización y el reparto de responsabilidades se han convertido en dos de los principales desafíos. Ya tienes el programa disponible en preestreno en atresplayer.

Alberto Chicote pone a prueba al primer restaurante vegano de Pesadilla en la cocina, ya en atresplayer

Esta semana Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote ha visitado El Loco, el primer restaurante vegano que participa en el programa. Ubicado en el centro de Madrid, este negocio nació como el proyecto personal de Federico, un joven empresario italiano decidido a trasladar su filosofía de vida al mundo de la hostelería. Sin embargo, con el paso del tiempo, la idea inicial ha ido perdiendo fuerza y el restaurante atraviesa una situación cada vez más complicada.

Lo que debería ser un espacio dedicado a la gastronomía vegana se parece cada vez más a una sala de juegos. Futbolines, dardos, máquinas recreativas y una amplia carta de cócteles comparten protagonismo con una cocina en la que, paradójicamente, la fruta y la verdura apenas tienen presencia.

Ante este panorama, Chicote tiene que averiguar qué ha fallado y por qué el negocio se ha alejado tanto de su concepto original. La falta de organización, los retrasos durante el servicio y la improvisación constante evidencian los problemas de funcionamiento de El Loco.

Federico, ante el reto de recuperar su restaurante

Al frente de El Loco está Federico, un empresario con grandes aspiraciones que tiene dificultades para dirigir a un equipo inexperto y desorganizado. La falta de material y de planificación complica el trabajo diario y provoca situaciones que ponen de manifiesto la necesidad de introducir cambios.

Para Alberto Chicote, el reto no consiste únicamente en mejorar la cocina o agilizar el servicio. También tiene que ayudar a Federico a asumir las responsabilidades de su puesto y a recuperar la identidad de un proyecto que parece haber perdido el rumbo.

El chef busca que el propietario transforme sus buenas intenciones en una gestión eficaz y sostenible. Para ello, Federico debe aprender a liderar a su equipo, organizar el trabajo y devolver a la propuesta vegana el protagonismo que debería tener.

¿Conseguirá El Loco superar sus problemas y convertirse en el restaurante que Federico imaginó? Descubre cómo afronta Alberto Chicote este desafío en el nuevo programa de Pesadilla en la cocina, ya disponible en atresplayer.