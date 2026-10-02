Alberto Chicote visita Como la trucha al trucho en Pesadilla en la cocina. Mira el nuevo programa en preestreno en atresplayer. También puedes volver a ver gratis la entrega de el Club Social Navahonda, ya disponible en la plataforma.

Alberto Chicote vuelve a ponerse al frente de Pesadilla en la cocina con nuevos retos en restaurantes que atraviesan situaciones muy complicadas. Ya puedes adelantarte a la emisión de la próxima semana ya que está disponible en preestreno en atresplayer el capítulo cuatro. También puedes disfrutar gratis de los episodios de la temporada.

Alberto Chicote acude Como la trucha al trucho en Pinto, ya en preestreno en atresplayer

En el cuarto programa de Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote llega hasta Como la trucha al trucho, un restaurante de Pinto en Madrid que atraviesa una situación especialmente delicada.

A pesar de su nombre, el amor no sobra especialmente en Como la trucha al trucho. Emiliano, su impulsivo dueño descarga su frustración en un equipo totalente desmotivado. El mismo asegura que el último año no ha estado muy centrado en el negocio y "cuando el gato no está los ratones bailan".

Sin embargo, Emiliano es poco autocrítico, este argentino forofo del fútbol no ve una incómoda verdad, que quizá el problema no sea un equipo desganado sino su forma de trabajar. La clientela ha ido espantándose y alejandose debido a las voces entre él y su equipo. ¿Conseguirá Alberto Chicote volver a que Como la trucha al trucho vuelva a enamorar? Descúbrelo ya en atresplayer.

Club Social Navahonda, un restaurante con un serio problema de trabajo en equipo, disponible gratis en atresplayer

Esta semana la nueva entrega de Pesadilla en la cocina ha visitado el Club Social Navahonda, un restaurante situado en una urbanización del valle del Tiétar, en Ávila.

A primera vista, en el Club Social Navahonda reina el buen ambiente. Sin embargo, detrás de esa aparente armonía se esconde uno de los principales problemas del negocio: el equipo no sabe cómo organizarse y trabajar de forma coordinada.

Pilar está al frente del restaurante y ha convertido a sus trabajadores en una pequeña familia. La cercanía entre ellos, que en principio podría parecer una ventaja, se ha convertido con el tiempo en un obstáculo para ejercer su papel como responsable del negocio.

Sin experiencia previa en hostelería, la plantilla afronta cada servicio con más voluntad que recursos. La falta de roles definidos, los errores constantes y los problemas de coordinación complican cada jornada y ponen en riesgo el futuro del restaurante.

A esto se suma una propuesta gastronómica que tampoco termina de convencer a los clientes. Mientras tanto, Pilar intenta cuidar de todos los miembros de su equipo, pero ha terminado dejando en segundo plano las responsabilidades que implica dirigir el negocio.

Cuando Alberto Chicote llega al Club Social Navahonda, descubre rápidamente que los problemas van mucho más allá de la cocina. Los servicios están marcados por la confusión, los errores y la falta de coordinación.

Lo que parecía un grupo unido se convierte en un problema cuando llega la presión. Chicote tendrá que ayudar a Pilar a comprender la importancia de asumir su papel como responsable del restaurante y conseguir que cada miembro del equipo tenga unas funciones claramente definidas.

El objetivo es aprovechar el potencial del Club Social Navahonda y demostrar que todavía es posible sacar adelante un proyecto al que Pilar ha dedicado años de esfuerzo e ilusión.

No te pierdas este emocionante programa de Pesadilla en la cocina, ya disponible gratis en atrseplayer