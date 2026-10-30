Accede al catálogo completo del programa de Alberto Chicote, y disfruta de todos los episodios cuándo y dónde quieras de la última temporada en exclusiva en atresplayer.

La décima temporada de Pesadilla en la cocina ya está disponible al completo en atresplayer. Los seguidores del programa pueden ver todos los programas protagonizados por Alberto Chicote y revivir los momentos más tensos, sorprendentes y surrealistas que han protagonizado esta última entrega.

En esta décima temporada el chef ha vuelto a recorrer diferentes puntos de España para enfrentarse a restaurantes al borde del desastre. Negocios con graves problemas de organización, cocinas que necesitan una transformación urgente y propietarios que, en muchas ocasiones, no estaban dispuestos a reconocer sus errores.

Desde la Bodeguita Los 50 hasta el Café Brasil, Alberto Chicote ha protagonizado nuevas intervenciones en las que no han faltado los enfrentamientos, las situaciones insólitas y los descubrimientos que han puesto a prueba su paciencia.

Restaurantes de lo más sorprendentes en la temporada 10 de Pesadilla en la cocina

En esta décima temporada, Alberto Chicote ha visitado restaurantes de distintas localidades de nuestro país. Entre ellos se encuentran la Bodeguita Los 50 de Sevilla, el Gastrobar Terelita en Alcorcón, El Club Social Navahonda en el Valle del Tuétar en Ávila, Como la Trucha al Trucho de Pinto en Madrid, El Loco situado en el barrio de Chueca en la capital de España, Bar Avenida en Granátula de Calatrava, Mesón Tino 2.0 en el el madrileño barrio de Vallecas y Café Brasil en Jerez de la Frontera.

Cada establecimiento ha planteado un desafío diferente para el chef, que ha tenido que enfrentarse a problemas de gestión, conflictos entre trabajadores, dificultades económicas y situaciones que parecían no tener solución.

Pero esta temporada también ha dejado algunas de las anécdotas más llamativas de la historia del formato. Chicote ha visitado el primer restaurante vegano del programa, también se ha encontrado con un establecimiento en el que sus dueños aseguraban que había un fantasma y ha descubierto la campana de cocina más sucia de todas las temporadas.

Historias que demuestran que incluso después de diez temporadas, Alberto Chicote todavía es capaz de sorprenderse con los restaurantes que encuentra en Pesadilla en la cocina.

Dónde ver todos los capítulos de la temporada 10 de Pesadilla en la cocina

Ahora puedes volver a disfrutar de todas estas historias y de los momentos más memorables de la décima temporada con los programas completos de Pesadilla en la cocina disponibles en atresplayer.