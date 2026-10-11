Las reinas se han inspirado en esta obra de El Bosco para el runway del tercer programa.

Esta semana, las reinas de Drag Race España han convertido la pasarela del programa en una obra de arte, más si cabe, pues la categoría ha sido “El jardín de las delicias”. Cada una de ellas ha elegido una parte de la obra de El Bosco para representar en su runway.

Naturaleza, el infierno, fuentes mágicas, flores, pedrería… Ha habido de todo en esta pasarela muy diversa, debido a la posibilidad del cuadro de poder elegir muchas partes de él.

No te pierdas esta pasarela de la sexta temporada de Drag Race España, ya al completo en atresplayer.