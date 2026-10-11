En el maxireto de esta semana, las reinas han estrenado Parafarmacia de guardia, la nueva serie de éxito en la que las concursantes han interpretado unos papeles que ha repartido Buba Anorex, como ganadora del minireto.

Con Liz Dust como dueña de la parafarmacia, varias becarias y unos clientes muy peculiares, ha transcurrido la historia de este reto de actuación, que, además ha tenido un cameo muy especial haciendo de la farmacéutica de la competencia.

Si quieres saber quién ha sido la protagonista de esta interpretación especial, no te pierdas el vídeo ni el tercer programa de la sexta temporada de Drag Race España, ya al completo en atresplayer.