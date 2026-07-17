La serie protagonizada por Dani Pérez de Prada y Mariam Hernández llega el próximo jueves a Antena 3. Adelántate a la emisión en televisión ya que puedes ver los capítulos en preestreno en atresplayer.

Inspirada en la exitosa saga de películas Padre no hay más que no, llega ahora Padre no hay más que uno la serie. El próximo jueves 23 de julio podrás verla a través de Antena 3 televisión sin embargo, ahora puedes disfrutar de todos los capítulos en preestreno en atresplayer.

Una comedia familiar para disfrutar este verano

Padre no hay más que uno, la serie es una ficción ligera, divertida y refrescante pensada para disfrutar en familia. Sus capítulos combinan situaciones disparatadas, conflictos cotidianos y momentos emocionantes protagonizados por una familia que intenta adaptarse a una nueva etapa de sus vidas

La serie está protagonizada por Dani Pérez de Prada y Mariam Hernández, que encabezan un reparto en el que también participan Miriam Díaz Aroca, Rosario Pardo, Claudio Gallego, Amanda Cárdenas, Alberto Almodóvar, Naia de las Heras y Olivia Cahen, entre otros.

Así es Padre no hay más que uno, la serie

Helena y Mateo forman un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de sus sueños en la aplicación Conchy, toda la familia decide mudarse, lo que supone un gran cambio, ya no solo en la ciudad sino también en la dinámica familiar.

Mateo, apoyando a Helena decide dejar su carrera profesional para ocuparse del hogar convencido de que puede hacerse cargo de sus hijos sin demasiadas complicaciones.. Sin embargo, pronto descubrirá que la paternidad a tiempo completo es mucho más difícil de lo que imaginaba.

Mientras Helena intenta triunfar en su nuevo puesto de trabajo, sus hijos, descontentos con los cambios, idean un plan para sabotear esta nueva vida y conseguir volver a su antigua ciudad.

Todos los capítulos disponibles en atresplayer

La serie llega el próximo jueves al prime time de Antena 3, pero ya tienes disponible en preestreno en atresplayer todos los episodios de la temporada. Te esperan risas y situaciones entrañables ¡No te la puedes perder!