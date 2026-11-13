Bajo el sobrenombre de 'el hombre de los 2.000 tumores', Paco Sanz construyó una historia que llegó a los medios de comunicación y convenció incluso a numerosos rostros conocidos. El segundo capítulo de Timadores reconstruye uno de los casos de fraude más mediáticos de los últimos años y estará disponible a partir de este domingo en exclusiva en atresplayer.

Su historia parecía la de alguien que luchaba por sobrevivir. Paco Sanz aseguraba padecer una enfermedad que le provocaba más de 2.000 tumores y explicaba que necesitaba ayuda económica para someterse a un tratamiento experimental en Estados Unidos. Sus mensajes llegaron a miles de personas, que decidieron colaborar con donaciones para ayudarle. Sin embargo, detrás de aquella historia de superación se escondía una estafa.

Francisco José Sanz González de Martos, conocido popularmente como Paco Sanz, fue diagnosticado en 2009 con el síndrome de Cowden, una enfermedad genética poco frecuente que puede provocar la aparición de tumores benignos. El problema no era que la enfermedad no existiera, sino la forma en la que Sanz exageró su gravedad y presentó su situación como una lucha contra una enfermedad terminal.

Una campaña de solidaridad que escondía un fraude

Entre 2010 y 2017, Paco Sanz desarrolló una campaña para conseguir dinero a través de Internet y de los medios de comunicación. Creó una página web en la que relataba su supuesto estado de salud y pedía ayuda para financiar un tratamiento experimental en Estados Unidos que, según defendía, era su única oportunidad para salvar la vida.

Su historia consiguió una enorme difusión. Las redes sociales se convirtieron en una de sus principales herramientas para llegar a potenciales donantes, pero también buscó el apoyo de personas conocidas que pudieran dar visibilidad a su situación. Artistas, presentadores, humoristas y otros rostros populares se hicieron eco de su caso y algunos llegaron a realizar aportaciones económicas.

De esta manera, lo que parecía una campaña solidaria terminó convirtiéndose en un engaño que alcanzó a miles de personas. Según las cifras recogidas en el procedimiento judicial, Sanz llegó a recaudar 264.780 euros durante esos años.

El descubrimiento de la estafa y las consecuencias judiciales

La investigación permitió destapar la verdadera dimensión del caso. Entre las pruebas que salieron a la luz se encontraban vídeos en los que Paco Sanz se burlaba de las personas que habían contribuido económicamente a su supuesta causa.

En febrero de 2021, reconoció los hechos y aceptó una condena de dos años de prisión por un delito continuado de estafa. La sentencia también estableció indemnizaciones para los afectados por las cantidades acreditadas. Posteriormente, en junio de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid suspendió la ejecución de la pena de prisión durante cuatro años, condicionada a que no volviera a delinquir.

El episodio reconstruye cómo Paco Sanz consiguió ganarse la confianza de sus víctimas y cómo una historia que despertó la solidaridad de miles de personas terminó destapando un elaborado fraude.

El segundo programa de Timadores estará disponible a partir de este domingo en exclusiva en atresplayer, con una nueva historia real que demuestra hasta dónde puede llegar la capacidad de manipulación de un estafador.