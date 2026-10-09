Disfruta ya de su entrevista y el segundo programa completo en atresplayer.

Paco Clavel ha sido el juez especial invitado del segundo programa de Drag Race España. El artista ha confesado que lo que más le gusta del concurso es el trabajo de las reinas para exhibir “modelazos de ensueño”.

Si Paco Clavel tuviera que ponerse un nombre drag, este sería Paco Clavelísimo. En cuanto a juzgar a las reinas, el artista ha asegurado que le cuesta mucho hacerlo porque las concursantes han puesto su alma en confeccionar modelazos.

“La ilusión que ponen estas artistas me parece fácil para reseñar”, ha dejado claro.

No te pierdas su entrevista en el vídeo y disfruta ya del segundo programa de Drag Race España, disponible en atresplayer.