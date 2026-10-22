Marc Giró analiza la actualidad en nueva entrega de Cara al Show con Oscar Puente, María Patiño y Fito Paez. Vuelve a ver las entrevistas en exclusiva en atresplayer.

Marc Giró ha recibido en una nueva entrega de Cara al Show a Óscar Puente, María Patiño y Fito Páez. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible aborda la actualidad política y ferroviaria, mientras que la periodista habla de su regreso a la televisión como colaboradora del programa y el músico argentino presenta su nuevo disco, Shine. Revive las entrevistas al completo en atresplayer.

Óscar Puente habla de política, trenes y aspectos desconocidos de su vida

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, es el primer invitado de la semana en Cara al Show. Durante su entrevista con Marc Giró, analiza algunos de los asuntos más destacados de la actualidad, entre ellos las últimas incidencias ferroviarias, también ha hablado sobre el fatídico accidente de Adamuz. El ministro ha recordado que la investigación sigue abierta y que llevará tiempo, ya que es "un accidente tremendamente complejo". En cuanto al transporte público y sus numerosas incidencias, Puente señala que actualmente se encuentra en un proceso de cambio: "Necesitamos trenes nuevos y acabar las obras y, mientras tanto, vamos a sufrir un poco".

Más allá de su faceta política, Puente también ha compartido detalles de su vida personal. Como lo complicado que le resulta conciliar la vida familiar o su pasado como DJ y desvelando además su pasión por Taylor Swift. El ministro también ha contado su afición por la cocina y el golf y recuerda cómo influyó su madre en su juventud, confesando incluso que no se fue de casa hasta 32 años, incluso tras haberse casado.

María Patiño se emociona en su regreso a televisión

La segunda invitada ha sido la periodista y presentadora María Patiño, que vuelve a la televisión después de casi un año alejada de los medios de comunicación. En su conversación con Marc Giró, la periodista repasa este periodo, que ella misma ha descrito como una "travesía en el desierto".

Patiño ha compartido cómo ha aprovechado su tiempo lejos de las cámaras y habla de sus rutinas de ejercicios, sus obsesiones y los cambios experimentados durante esta etapa personal y profesional. Durante la entrevista también confesaba como superó su bulimia que sufrió años atrás: "He logrado convivir con la comida sin provocarme el vómito, pero hay alimentos que me alteran".

Fito Páez presenta Shine y repasa su trayectoria musical

La música cierra esta entrega de Cara al Show con Fito Páez, una de las grandes figuras del rock argentino. El artista visita el programa de Marc Giró para presentar Shine, su nuevo disco, y conversar sobre su carrera.

Durante la entrevista, Páez también ha repasado las claves del éxito de su documental y comparte algunas anécdotas de su gira, en una charla que permite conocer mejor su trayectoria y su visión de la música.

Vuelve a ver Cara al Show en atresplayer

Recuerda que ya puedes volver a ver las entrevistas completas de Óscar Puente, María Patiño y Fito Páez en atresplayer y el resto de programas emitidos esta temporada. ¡No te lo puedes perder!