Contrata un mes de atresplayer y llévate dos meses gratis. ¡No te lo pienses! La oferta solo estará activa hasta el 5 de julio.

Si estabas pensando en suscribirte a atresplayer, ahora es el mejor momento. La plataforma de streaming de Atresmedia ha lanzado una promoción por tiempo limitado con la que podrás disfrutar de tres meses de suscripción por solo 5,99 euros, el precio habitual de un único mes.

La oferta estará disponible únicamente hasta el próximo 5 de julio, por lo que los nuevos usuarios podrán acceder durante tres meses al catálogo completo de series, programas y contenidos exclusivos de la plataforma pagando solo un mes.

atresplayer, la plataforma española líder en entretenimiento

atresplayer se ha consolidado como la plataforma de streaming española de referencia siendo la plataforma que más ficción española ha estrenado en los últimos años. Miles de horas de contenido que reúnen algunas características fundamentales en el modelo de Atresmedia: calidad, innovación, variedad y diversidad. Tanto en su modalidad gratuita, como en el pago, atresplayer ofrece un catálogo único de contenidos con el mejor entretenimiento y el acceso a la información y actualidad líder.

Series originales y estrenos exclusivos

Entre los grandes éxitos originales de atrsplayer a los que tendrás acceso gracias a esta oferta encontramos Veneno, FoQ: La nueva generación, Cardo, La Ruta, Las noches de Tefía, la trilogía de La novia gitana o formatos de éxito internacional como Drag Race España.

Los suscriptores de atresplayer también disfrutan de acceso anticipado a contenido exclusivo que posteriormente llegan a la televisión en abierto. Producciones como la reciente 33 días que solo se puede ver en la plataforma o series como Entre tierras, Perdiendo el juicio o ¿A qué estás esperando? que tras su paso por atresplayer se han podido ver después en televisión.

Además por supuesto del acceso a todo el contenido de Atresmedia, cuándo y dónde quieras. Los canales en directo de Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega, además de los temáticos de la plataforma, acceso a series que se están emitiendo ahora o a los programas más vistos de la televisión actualmente como El Hormiguero, Tu cara me suena o Pasapalabra.

Una oportunidad para acceder al catálogo completo de la plataforma con un importante ahorro y disfrutar durante todo el verano de sus series, programas y estrenos exclusivos.