Amor secreto, secretos de familia y giros constantes en capítulos express que no podrás dejar de ver en atrespalyer

El obrero que me enamoró es una nueva serie vertical de Nova que ya puedes ver al completo y gratis en atresplayer. De origen chileno la ficción está protagonizada por Carolina Varleta como Amanda, Lucas Crespo como Ángel, Hernán Contreras como José Luis y Valentina Acuña como Rita.

Así es El obrero que me enamoró

Amanda es una exitosa escritora, sin embargo su vida se ve alterada por la llegada de Ángel, un obrero que trabaja en la remodelación de su hogar.

Lo que comienza como una simple molestia por el ruido y la interrupción en su hogar, se transforma en una inesperada atracción que parece desestabilizar su matrimonio con José Luis.

Mientras Amanda y Ángel se acercan poco a poco, José Luis y su empleada Rita, orquestan un plan para incriminar a Amanda en una infidelidad y así beneficiarse de la situación.

No obstante, la conspiración se vuelve cada vez más compleja, ya que la lealtad de Ángel no es tan clara como ellos creen. A medida que se acercan a su objetivo, los planes de José Luis y Rita comienzan a desmoronarse, obligando a Amanda a tomar las riendas de su propia historia.

La línea entre la traición y el amor se difumina en un juego de astucia donde nadie es completamente inocente.

Ya tienes todos los capítulos disponibles en atresplayer y completamente gratis ¡No te los pierdas!

Por qué las series en vertical te van a enganchar

Pensadas para el móvil : Las series verticales están diseñadas para verse en el teléfono sin girarlo, con planos adaptados a la pantalla y un mayor protagonismo de los personajes y los diálogos.

: Las series verticales están diseñadas para verse en el teléfono sin girarlo, con planos adaptados a la pantalla y un mayor protagonismo de los personajes y los diálogos. Capítulos muy cortos: Suelen durar entre 1 y 4 minutos, con un ritmo rápido pensado para consumirlos en cualquier momento. Por ello, suelen tener muchos más episodios, alrededor de 50 a 100.

Suelen durar entre 1 y 4 minutos, con un ritmo rápido pensado para consumirlos en cualquier momento. Por ello, suelen tener muchos más episodios, alrededor de 50 a 100. Géneros variados: Funcionan especialmente bien el romance, el thriller, la comedia ligera y los formatos tipo diario o blog.

Dónde ver El obrero que me enamoró

Para ver esta telenovela vertical de El obrero que me enamoró, solo tendrás que acceder a la plataforma atresplayer desde cualquier dispositivo y acceder a la serie. Sin embargo, este formato está pensado para consumirlo especialmente desde dispositivos móviles, por lo que junto con la tablet es la mejor opción para visualizar este tipo de serie. Ya puedes verla al completo y gratis en atresplayer.

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