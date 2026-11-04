Vanessa Artiles ha sido la reina eliminada del sexto programa de Drag Race España, y ha estado en un nuevo programa de Reina, reina y reina para hablar con Mafalda González acerca de su paso por el programa.

El concurso de la reina ha estado marcado por unos looks de infarto, mucho humor y también mucha magia, ya que es la primera bruja en entrar en el taller y la primera que, por supuesto, ha pasado el palo santo por el werk room.

De todo esto y mucho más ha hablado la reina junto a Mafalda González en el quinto programa de Reina, reina y reina, ya disponible en atresplayer. Disfruta también del sexto programa completo de Drag Race España.