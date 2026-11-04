Un nuevo programa de Reina, reina y reina con Mafalda González... ¡Ya disponible en atresplayer!
Mafalda González ha conversado con la reina eliminada del sexto programa de Drag Race España.
Mafalda González ha conversado con la reina eliminada del sexto programa de Drag Race España.
Vanessa Artiles ha sido la reina eliminada del sexto programa de Drag Race España, y ha estado en un nuevo programa de Reina, reina y reina para hablar con Mafalda González acerca de su paso por el programa.
El concurso de la reina ha estado marcado por unos looks de infarto, mucho humor y también mucha magia, ya que es la primera bruja en entrar en el taller y la primera que, por supuesto, ha pasado el palo santo por el werk room.
De todo esto y mucho más ha hablado la reina junto a Mafalda González en el quinto programa de Reina, reina y reina, ya disponible en atresplayer. Disfruta también del sexto programa completo de Drag Race España.