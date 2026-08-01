Descubre todos los estrenos de agosto en atresplayer: nuevos episodios de Ágata y Lola, Rabia: Circo diabólico en formato vertical y las novedades de ViX, Fuego ardiente, Polen, Ninel Conde: Sin filtro y ¿Quieres ser mi novia? ¡No te lo puedes puerder!

Durante este mes de agosto podremos seguir disfrutando de un capítulo de estreno cada domingo de Ágata y Lola, también podremos ver la serie Rabia Circo diabólico en su reedición en formato vertical y novedades de ViX como la telenovela Fuego ardiente, el documental Ninel Conde sin filtro, la película ¿quieres ser mi novia? y el thriller Polen.

Ágata y Lola: nuevos casos cada domingo

Tras estrenarse con éxito el pasado mes de julio, durante el mes de agosto podremos seguir disfrutando cada domingo de los casos que envuelven a Ágata y Lola.

La ficción protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, sigue la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro (Eva Martín) y Ágata Díaz (Mireia Oriol), una excepcional documentalista del archivo policial que está en el espectro autista. Ya puedes ver los primeros capítulos en atresplayer.

Rabia: Circo diabólico estrena su versión en formato vertical

En Flooxer podremos disfrutar de Rabia: Circo diabólico, aunque la serie puedes verla actualmente en el formato habitual muy pronto podrás disfrutarla en una reedición para consumirla también en vertical.

La historia sigue a un grupo de creadores de contenido que acepta la invitación para asistir a un misterioso circo sin imaginar que terminarán formando parte del macabro espectáculo diseñado por un inquietante titiritero.

Por otro lado también podremos disfrutar de los interesantes y variados estrenos que vienen de ViX y que puedes ver a través de atresplayer.

Fuego ardiente: una historia de amor, secretos y traiciones familiares

A partir del 7 de agosto podremos disfrutar de Fuego ardiente, protagonizada por Mariana Torres y Carlos Ferro, todo comienza cuando Dante (Fernando Ciangherotti) dueño de una poderosa empresa de aceite de oliva, descubre que padece une enfermedad terminal. Sabiendo que se está muriendo y queriendo organizar su patrimonio decide reunir a todos sus familiares Los Ferer.

Allí se reencuentran Alexa (Mariana Torres) y Gabriel (Carlos Ferro) y nace entre ellos un amor prohibido pues Alexa está casada con Joaquín Ferrer (Kuno Becker) y Gabriel está casado con Martina Ferrer (Claudia Martín). Además de este amor imposible, los secretos familiares pondrán a los personajes en situaciones límite en una trama que te atrapará desde el primer episodio.

Ninel Conde: Sin filtro muestra el lado más íntimo de la artista

A partir del 14 de agosto también podremos ver la docuserie Ninel Conde: Sin filtro donde a través de cuatro episodios descubriremos el lado más personal y profesional de la artista. Las cámaras acompañan a la actriz y cantante durante su día a día permitiéndonos adentrarnos en su faceta más íntima.

¿Quieres ser mi novia?: una comedia romántica sobre el amor sin prejuicios

El 21 de agosto estará disponible la comedia romántica ¿Quieres ser mi novia? película protagonizada por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita, junto a Iván Sánchez e Isidora Vives. Narra la historia de Lu (Ludwika Paleta) y Javi (Juanpa Zurita) quienes viven su romance, aunque al principio parece que la diferencia de edad no es un problema.

Mientras se enfrentan a los prejuicios y al rechazo por parte de los padres de Javi tendrán que decidir si es amor real o una pasión pasajera. Además ambos se enfrentarán a dos poderosas tentaciones: una joven con quien Javi tiene química, y un hombre maduro que persigue a Lu.

Polen, un thriller lleno de misterio

El 28 de agosto llega Polen, un thriller policíaco de diez episodios que arranca con el asesinato de la poderosa empresaria Beatriz Zamudio (Claudia Ramírez), aparentemente envenenada con polen tras una reunión familiar.

Su hijo Jacobo (Tiago Correa) junto a la fiscal Sandra Fitzgerald (Ana Brenda Contreras) lucharán por esclarecer la verdad.

Si buscas nuevas series, películas y documentales para este verano, atresplayer te ofrece en agosto una programación repleta de estrenos para todos los gustos.