“Mamá Gorila” ha sido la primera invitada al salón del Sí lo digo para comentar el arranque de la sexta temporada de Drag Race España.

Samantha Ballentines estrena nueva temporada del Sí lo digo por todo lo alto y lo hace con una invitada recién llegada de la terreta, con fartons y una bujía debajo del brazo.

Ferrxn estrena salón y… ¡moneda! Sí, cariño, este año venimos con twist de temporada incluido para exprimir al máximo a nuestras invitadas.

Nuestra host favorita y la comedy queen de la temporada anterior comentan, sirviendo pestañones, el momento más esperado para todo racer: la entrada al Werk Room de las doce nuevas reinas de la sexta edición.

Y Ferrxn no se corta ni un pelo de peluca a la hora de valorar los looks de entrada. Para ella, todas están divinas… o casi. Porque hay una reina cuyo look le ha parecido, literalmente, “una mierda”.

‘Mamá gorila’ y ‘Calamardo guapo’ han estado a punto de infartar con el inesperado final del primer programa. Emoción hasta el último momento, donde nuestras reinas no han dudado a la hora de decidir a quién conceder los primeros ‘Sí lo digo’ y ‘No lo digo’ de la temporada.

Morreos, juegos, sorpresas y confesiones en un programa donde se ha colado alguna cámara de más, ¿qué sucederá en el backstage del Sí lo digo?

Coge el mando, ponte cómoda, reajústate el corsé y... ¡Oompa Loompa, dona-li al play!