Los mejores momentos de Drag Race España, lo más viral de El Hormiguero o La Mesa y los nuevos programas de Pesadilla en la Cocina o Cara al Show, revive todo en atresplayer.

Las reacciones más inesperadas, los momentos más divertidos y las escenas que han dado que hablar esta semana están en atresplayer. Desde las letras más atrevidas de Omar Montes, Kidd Keo y BB Trickz en El Hormiguero hasta el sorprendente hallazgo de Alberto Chicote en Pesadilla en la cocina, repasamos los vídeos imprescindibles de la semana. Además, revive los mejores momentos de Drag Race España y descubre todo lo que ha pasado en La Mesa y Cara al Show.

Los padres de Omar Montes, Kidd Keo y BB Trickz reaccionan a las letras más atrevidas en El Hormiguero

Omar Montes, Kidd Keo y BB Trickz protagonizan uno de los momentos más divertidos de El Hormiguero. Los tres artistas urbanos participan en una prueba en la que sus padres descubren algunas de las frases más provocativas de sus canciones.

Chicote descubre ratas en Como la trucha al trucho, en Pesadilla en la cocina

Alberto Chicote visita Como la trucha al trucho, un restaurante de Pinto, Madrid, donde los problemas van mucho más allá de la cocina. Emiliano, su propietario, atraviesa una etapa complicada y descarga su frustración sobre un equipo.

Pero el estado del negocio no es la única sorpresa que espera al chef. Durante su visita, Chicote descubre la presencia de unas inquilinas inesperadas: ratas en el restaurante.

Loles León se enfrenta a la inteligencia artificial por el Premio a la Menopausia

Loles León protagoniza otro de los momentos más divertidos de la semana en Cara al Show al hablar con la inteligencia artificial sobre el Premio a la Menopausia, del que asegura ser la primera y única ganadora.

La actriz ha consultado a la IA sobre este reconocimiento, pero esta no consigue localizar la información. Lo que ha provocado una divertida situación.

Los mejores momentos de Àlex Marteen en Drag Race España

Así ha sido el paso de Àlex Marteen en la sexta temporada de Drag Race España, su presencia en el concurso deja actuaciones y momentos que merece la pena recordar.

Ha demostrado su capacidad para desenvolverse en la Fotomatona y sorprendió con su voz en la prueba de Talent. También dejó ver su lado más fiestero y protagonizó momentos que ponen de manifiesto su personalidad y su sentido del humor.

Iván Redondo analiza unas elecciones más igualadas en La Mesa

La actualidad política también tiene su espacio entre los contenidos más destacados de la semana. En La Mesa, Iván Redondo analizó el panorama electoral español, comparándolo con las pasadas elecciones de 2023 y plantea la posibilidad de que las próximas elecciones se registren resultados muy ajustados entre PP y PSOE.

Si te has perdido alguno de los momentos más destacados de la televisión, atresplayer reúne los vídeos que no te puedes perder.