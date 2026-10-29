Celia Gil y Guillermo García Maroto estrenan Modo after, el vídeopodcast de Atresmedia que repasa las actuaciones más emocionantes de La Voz, los piques entre coaches y las anécdotas que no se ven en pantalla.

Si eres fan de La Voz no te puedes perder este nuevo vídeopodcast que llega a atresplayer. Se trata de Modo after, presentado por Celia Gil y Guillermo García Maroto, redactores de contenidos digitales de Atresmedia. Un espacio para revivir los mejores momentos del programa, descubrir los secretos del backstage y conocer las curiosidades que ocurren detrás de las cámaras.

En este primer episodio, Celia Gil, periodista y redactora de la web de La Voz, y Guillermo García Maroto, creador de contenido digital en Atresmedia, se embarcan en una charla llena de anécdotas, humor y sorpresas sobre uno de los formatos musicales más famoso de la televisión.

Celia Gil y Guillermo García Maroto en Modo after | Atresmedia

Los mejores momentos de las Audiciones a ciegas de La Voz

El estreno de Modo after repasa todo lo que nos han dejado las seis entregas de las Audiciones a ciegas de La Voz, una fase en la que Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi han formado sus equipos con las voces más espectaculares de los talents que han subido al escenario.

Celia y Guillermo recuerdan algunas de las actuaciones más sorprendentes, los momentos que más han emocionado a los espectadores y los divertidos piques entre los cuatro coaches. También comparten anécdotas y curiosidades de esta primera fase del concurso, con detalles que ayudan a descubrir La Voz desde una perspectiva diferente.

Así es Modo after: descubre lo que no se ve en La Voz

A través de una conversación cercana y entretenida, Celia y Guillermo nos invitan a conocer el lado más desconocido de La Voz. En las siguientes entregas además lo harán acompañados de diferentes invitados y junto a ellos charlarán sobre los momentos que más han dado que hablar en cada programa, sobre las actuaciones o los momentos fuera de cámara.

Modo after es la oportunidad perfecta para descubrir más cosas sobre La Voz, nuevas historias sobre los coaches, los talents y todo lo que sucede entre bastidores.

Dale al play y disfruta del primer episodio de Modo after, el vídeopodcast donde revivimos las Audiciones a ciegas y nos preparamos para la siguiente fase del programa las Batallas de La Voz.