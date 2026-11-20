El tercer programa de Modo After repasa la Batalla de ganadores de La Voz con Celia Gil, Guillermo García Maroto y Javier Crespo. No te pierdas el programa en atresplayer.

Celia Gil y Guillermo García Maroto regresan con un nuevo programa de Modo After, el videopódcast en el que repasan los mejores momentos, las curiosidades y los secretos del backstage de La Voz. En esta tercera entrega, los presentadores analizan todo lo que ocurrió en una de las noches más emocionantes del concurso: la Batalla de ganadores.

En esta fase, los talents de un mismo equipo tuvieron que enfrentarse entre sí para conseguir una plaza en la siguiente ronda. Una decisión nada fácil para los coaches, que tuvieron que elegir qué voces continuaban en sus equipos y quiénes se quedaban por el camino.

La mejor actuación de la Batalla de ganadores

Celia Gil y Guillermo García Maroto repasan cómo han quedado los equipos de Pablo López, Lola Índigo, Mika y Melendi después de la Batalla de ganadores. Los presentadores comentan las decisiones de los coaches y analizan los momentos más destacados de una gala marcada por la emoción y el talento.

Además, ambos coinciden al señalar cuál ha sido para ellos la mejor actuación de la noche: la de Ana del equipo de Melendi, que ha conseguido sorprenderles con su preciosa versión de la canción 'Cuando zarpa el amor' de Camela.

Javier Crespo, ganador de La Voz 2022, visita Modo After

El tercer programa de Modo After cuenta con un invitado muy especial: Javier Crespo, ganador de La Voz en 2022. El artista recuerda su paso por el concurso, donde comenzó formando parte del equipo de Melendi, aunque finalmente terminó en el equipo de Antonio Orozco, con quien consiguió alzarse con la victoria.

Durante la entrevista, Celia y Guillermo le preparan una sorpresa muy emotiva: un mensaje especial de Antonio Orozco en el que el coach recuerda con mucho cariño a quien fuera uno de sus talents.

Un divertido juego para descubrir qué coach dijo cada frase

La visita de Javier Crespo también da lugar a un momento de diversión. Celia propone un juego en el que el invitado y Guillermo García Maroto tienen que demostrar cuánto conocen a los coaches de La Voz.

La presentadora lee algunas de las frases que los coaches han pronunciado a lo largo del programa y ambos participantes deben adivinar quién está detrás de cada una. ¿Serán capaces de reconocerlos?

¿Quién ganará La Voz? Las apuestas de Celia, Guillermo y Javier Crespo

El programa termina con las apuestas de los tres protagonistas sobre quién podría convertirse en el equipo ganador de esta edición de La Voz.

Celia Gil mantiene su apuesta por Pablo López, mientras que Guillermo García Maroto sigue confiando en Lola Índigo. Por su parte, Javier Crespo se decanta por Melendi, convencido de que cuenta con un gran equipo de voces.

Si quieres saber todo lo que se cuece entre las bambalinas de La Voz no te puedes perder Modo After, ya en atresplayer