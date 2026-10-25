Tres canciones y solo gestos para adivinar el tema que estaba escuchando la cantante principal de cada grupo.

Esta semana, las reinas han tenido que sacar sus dotes mímicas para el minireto del quinto programa de Drag Race España. Eso sí, antes han tenido que convertirse en auténticas pop stars en tan solo 10 minutos.

En tres grupos, las reinas han recibido una canción y la cantante principal de la banda ha tenido que hacer señas para que sus compañeras descubrieran qué temazo estaban intentando reproducir.

A algunas de ellas se les ha dado muy bien y a otras… no tanto. ¿Quieres descubrir quién ha ganado el minireto de esta semana? Descúbrelo en el vídeo y disfruta del quinto programa de Drag Race España, ya disponible al completo en atresplayer.