Sigue Metafuturo 2026 en directo en atresplayer. Consulta las fechas, los invitados y los temas de las jornadas del foro de Atresmedia.

Justin Trudeau, Byung-Chul Han, Shirin Ebadi y otras destacadas personalidades internacionales se dan cita en la quinta edición de Metafuturo. Sigue en directo las jornadas del foro de Atresmedia a través de atresplayer y descubre todos los temas que marcarán los debates sobre el futuro.

Tras el éxito de sus anteriores ediciones, Atresmedia pone en marcha Metafuturo 2026, la quinta edición de su foro de reflexión y debate, que reúne a personalidades de relevancia internacional, expertos, representantes políticos y profesionales de distintos ámbitos para analizar los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad en los próximos años.

Del 17 al 20 de noviembre, Barcelona y Madrid se convierten en los escenarios de este encuentro, que aborda cuestiones fundamentales para comprender el mundo que viene. A través de ponencias, entrevistas, mesas redondas y encuentros, los participantes reflexionarán sobre asuntos como la inteligencia artificial, la digitalización, la transición energética, la libertad de expresión, la democracia, la geopolítica y el liderazgo.

Si quieres seguir los debates y conocer las perspectivas de sus protagonistas, puedes ver Metafuturo 2026 en directo a través de atresplayer, la plataforma de streaming de Atresmedia.

Dónde y cómo ver Metafuturo 2026 online y en directo

Las jornadas de Metafuturo 2026 se celebran del martes 17 al viernes 20 de noviembre en dos ciudades: Barcelona y Madrid.

La primera jornada tiene lugar en el Ateneu Barcelonès, el martes 17 de noviembre. A partir del miércoles 18 y hasta el viernes 20, el foro traslada su actividad al Ateneo de Madrid, donde se desarrollarán las tres jornadas restantes.

Para seguir las conferencias, entrevistas y debates no necesitas desplazarte hasta ninguna de estas sedes. Atresmedia ofrece la posibilidad de disfrutar de las jornadas online y en directo a través de atresplayer, donde podrás seguir las intervenciones de los invitados.

Además, puedes consultar toda la información sobre el encuentro y su programación en la web oficial de Metafuturo.

Finalmente, también encontrarás los principales momentos y resúmenes de las intervenciones en laSexta.com.

Quiénes son los invitados de Metafuturo 2026

La quinta edición de Metafuturo reúne a destacadas figuras del panorama internacional, representantes institucionales, expertos, deportistas y profesionales del mundo empresarial.

Entre los invitados internacionales destacan Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá; Michael Ignatieff, escritor y Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales; Byung-Chul Han, filósofo y Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; y Shirin Ebadi, abogada y Premio Nobel de la Paz.

El encuentro también contará con la participación de los medallistas olímpicos Manel Estiarte y Gemma Mengual, así como del exárbitro internacional Pierluigi Collina y del experto en tecnología y futurista Gerd Leonhard.

La representación política e institucional también tendrá un papel destacado en las jornadas. Entre los participantes figuran la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y las ministras Margarita Robles y Mónica García.

También participarán el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el secretario general del PP, Miguel Tellado; el portavoz nacional del PP, Borja Sémper; y el presidente del PNV, Aitor Esteban, entre otros representantes políticos.

¿De qué se va a hablar en Metafuturo? Programa de las cuatro jornadas

Durante cuatro días, Metafuturo 2026 abordará algunos de los grandes asuntos que están transformando la sociedad. Cada jornada tendrá su propio eje temático, con debates y ponencias protagonizados por expertos y personalidades nacionales e internacionales.

Martes 17 de noviembre: inteligencia artificial, poder y democracia

La primera jornada de Metafuturo se celebra en el Ateneu Barcelonès de Barcelona y pone el foco en tres grandes cuestiones: la inteligencia artificial, el poder y la democracia.

Uno de los momentos destacados será la intervención de Justin Trudeau, que analizará junto a Diana Mata la relación entre democracia, humanidad y poder en la era de la inteligencia artificial.

La jornada contará también con la participación del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encargado de clausurar este primer encuentro.

Miércoles 18 de noviembre: economía, liderazgo, inteligencia artificial y derechos

El miércoles, Metafuturo se traslada al Ateneo de Madrid para celebrar su segunda jornada, centrada en la economía, el liderazgo, la inteligencia artificial, los derechos sociales y la polarización.

Entre los participantes destacan la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro Pablo Bustinduy; el portavoz nacional del PP, Borja Sémper; y el exárbitro internacional Pierluigi Collina.

También participarán los medallistas olímpicos Manel Estiarte y Gemma Mengual, que compartirán sus experiencias sobre liderazgo, esfuerzo y mentalidad deportiva.

Jueves 19 de noviembre: democracia, geopolítica, economía y transición energética

La tercera jornada estará dedicada a analizar los cambios que afectan al escenario internacional y a los modelos económicos y energéticos.

Entre los asuntos protagonistas estarán la democracia, la geopolítica, la economía y la transición energética.

El escritor Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, será uno de los nombres destacados de esta jornada. También participarán el ministro Félix Bolaños, la ministra de Defensa Margarita Robles y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Viernes 20 de noviembre: polarización, comunicación, desinformación y derechos humanos

La última jornada de Metafuturo 2026 pondrá el foco en la polarización social, la comunicación, la desinformación y los derechos humanos.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentran las de Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz, y Byung-Chul Han, filósofo y Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

También participarán la ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, entre otros invitados.

Consulta la agenda completa de Metafuturo 2026

Si quieres conocer los horarios de las conferencias, las entrevistas y las mesas redondas, puedes consultar la programación completa en la web oficial de Metafuturo.

No te pierdas las intervenciones de los invitados y sigue Metafuturo 2026 en directo en atresplayer.