Disfruta ya de su entrevista y del quinto programa completo en atresplayer.

Topacio Fresh ha sido la jueza especial invitada del quinto programa de Drag Race España. La artista ha confesado que lo que más le gusta del formato es el Snatch Game y la final.

Considera que el episodio del Snatch Game es el ideal para sacar la artillería pesada en el humor. Ser jurado, ha dicho, es muy complicado y hay que valorar todo el trabajo de las reinas encima y debajo del escenario.

En cuanto al mensaje que transmite Drag Race, Topacio Fresh tiene claro que es el de inclusión, diversidad, respeto, cariño y diversión. Su nombre drag sería el que tiene y si estuviera en el Snatch Game elegiría un personaje icónico argentino.

No te pierdas la entrevista en el vídeo y disfruta ya del quinto programa de Drag Race España en atresplayer.