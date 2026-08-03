En tierra lejana, Leyla, Pecado Original, Guerra de rosas y Tras el cristal . Descubre las mejores telenovelas turcas de secretos, mentiras y venganza ya disponibles en atresplayer.

Desde que las telenovelas turcas llegaron a España nos han dejado historias de amor y pasión y sobre todo sus sorprendentes tramas repletas de secretos, traiciones y venganzas que sorprenden con sus giros de guion. Si estás buscando una historia para engancharte desde el primer capítulo no te puedes perder estas telenovelas turcas.

En tierra lejana, la telenovela turca del momento

En emisión actualmente en Antena 3 y disponible en preestreno en atresplayer, es una de las grandes apuestas del momento en cuanto a telenovelas turcas.

Sigue la historia sigue a Alya Albora, una mujer que viaja desde Canadá hasta el pueblo de Albora, en la frontera siria de Mardin, para cumplir el último deseo de su marido fallecido: ser enterrado junto a su familia.

Lo que parecía un viaje breve se convierte en una pesadilla cuando descubre que la poderosa familia Albora no está dispuesta a dejar marchar a su hijo. Rodeados de enemigos, antiguas rivalidades y luchas por el poder, Alya se verá atrapada en una guerra familiar marcada por la venganza, mientras Cihan Albora intenta protegerla cuando descubre un secreto que puede cambiarlo todo.

Pecado Original, adictiva hasta el final

Disponible al completo en atresplayer, te enganchará desde el primer capítulo cuenta la historia de dos hermanas con personalidades completamente opuestas.

Mientras Zeynep sueña con encontrar el amor verdadero y construir una vida honesta, Yildiz está decidida a salir de la pobreza utilizando cualquier oportunidad que le permita acceder a la alta sociedad.

Lo que comienza como una historia de superación termina convirtiéndose en una trama repleta de engaños, manipulación, ambición y traiciones que cambiarán la vida de todos los personajes.

Guerra de rosas, la rivalidad que conquistó a los fans

Las diferencias entre clases sociales, la obsesión y la envidia protagonizan esta intensa producción turca que ya puedes ver en atresplayer.

Gülru creció en la casa donde trabajaba su padre como jardinero y siempre admiró a Gülfem Sipahi, la hija de los propietarios de la mansión. Años después, el regreso de Gülfem y la aparición de Ömer Hekimoğlu, antiguo amor de esta, desencadenan un enfrentamiento que cambiará la vida de todos.

Leyla, una venganza hecha historia

Tras su reciente y exitoso paso por Nova ya puedes volver a verla en atresplayer, una historia de amor donde la venganza es la principal protagonista.

Leyla Yılmaz, una niña cuya vida cambia para siempre cuando pierde a su padre y su madrastra, Nur, decide abandonarla en un vertedero. Años después, Leyla regresa bajo una nueva identidad: Ela Karaca, una prestigiosa chef contratada precisamente por la mujer que destruyó su infancia.

Su plan para hacer justicia parece perfecto hasta que vuelve a encontrarse con Civan, el hijo adoptivo de Nur, en quien reconoce a Cino, el amigo que creyó haber perdido durante su niñez.

Tras el cristal, una dura historia familiar que te atrapará

Nalan aparenta tener una vida perfecta como arquitecta de un importante hotel, pero en realidad vive sometida al estricto control de su madre, Feride, una mujer obsesionada con preservar el honor familiar.

Todo cambia cuando conoce a Sedat, el heredero del imperio hotelero Koroğlu. Su relación hará salir a la luz secretos familiares ocultos durante años y demostrará que nada es lo que parece. Ya puedes verla en atresplayer