Marcus Massalami llegó al taller de Drag Race España haciendo historia al convertirse en el primer drag king en concursar en la franquicia española. Llegó al werk room con miedo de que sus compañeras no le aceptasen, algo que se esfumó al instante por la buena acogida del resto de reinas.

En su talent, nos dejó sin palabras con un show en el que tocó el violín demostrando que, a pesar de su sordera, es capaz de cualquier cosa. En el reto de costura por equipos, nos dejó sin palabras con su look, y no solo lo ha conseguido en esta pasarela.

El reto de actuación, el de girl bands… todos los ha hecho con una sonrisa, buena actitud y resolviendo muy bien. No te pierdas este resumen de su concurso en el vídeo y disfruta de los programas completos, ya disponible en atresplayer.