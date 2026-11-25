La reina ha sido la eliminada del noveno programa de Drag Race España.

Maitetxu Mia ha sido la reina eliminada del noveno programa de Drag Race España, quedándose así a las puertas de la final, pero habiendo hecho un concurso lleno de momentazos y looks que se quedarán en la retina.

La reina llegó a Drag Race España haciendo historia como la primera reina vasca, y además, hablando euskera. Algo que ha marcado su paso por el concurso al convertirse las txapelas y la cultura vasca en su seña de identidad.

Así lo ha demostrado en las pasarelas, y también, y de forma muy clara, en su Talent Show con su canción Txotx, con la que, además, resultó ganadora del programa.

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