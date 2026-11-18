La reina ha sido la séptima eliminada de la sexta temporada del concurso.

La reina eliminada del octavo programa de Drag Race España ha sido Coco Luna, la bomba sexy de la temporada. La venezolana llegó al taller pisando fuerte y no ha dejado de hacerlo durante todo su paso por el concurso.

En su talent dio un gran show con una canción original, en las pasarelas ha servido lookazos y no ha dejado de darnos momentos durante toda la edición.

No te pierdas este resumen de su paso por Drag Race España, y disfruta ya del octavo programa de la sexta temporada en atresplayer.