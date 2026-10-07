La reina ha sido la primera eliminada de la sexta temporada del concurso.

Àlex Marteen ha sido la primera eliminada de la sexta temporada de Drag Race España y hemos hecho un repaso de los mejores momentos de su paso por el concurso.

En su entrada al taller, la reina se definió como una travesti multifuncional porque, dentro del drag, intenta hacer todo lo que puede. Y dejó claro que había llegado al programa para mostrar todo su arte y divertirse. “Para mí, lo importante es que de buenas a primeras siempre genere confusión”, admitió.

En el programa, la hemos visto poniendo su mejor cara en la Fotomatona, a pesar del viento y el agua; dejarnos sin habla con su voz en el Talent, donde además reveló su lado más fiestero, o sus grandes dotes para subirse las bragas sin manos, un mini reto que, además, ganó.

Si quieres conocerla un poco más, ya puedes ver su entrevista con Ana Locking en Tras la carrera, o su paso por Reina, reina y reina, el nuevo videopodcast de atresplayer.