Revive las mejores entrevistas de Iker Casillas, Andrés Iniesta, Sergio Ramos y Gerard Piqué en atresplayer. Los campeones del Mundial de Sudáfrica 2010 cuentan sus mejores historias en El Hormiguero.

Despedimos el Mundial DE 2026 recordando a los futbolistas que se convirtieron en verdaderas leyendas tras lograr ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010. Iker Casillas, Andrés Iniesta, Sergio Ramos y Gerard Piqué protagonizan algunas de las entrevistas más recordadas de El Hormiguero, disponibles en atresplayer. Revive las confesiones, anécdotas y momentos más personales de los héroes que hicieron historia al conquistar el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección española.

La victoria de España en el Mundial de Sudáfrica 2010 marcó un antes y un después en la historia del fútbol. Aquel equipo, liderado por una generación irrepetible de futbolistas, conquistó la primera Copa del Mundo para nuestro país y se convirtió en una referencia para millones de aficionados. Ahora puedes volver a disfrutar de las entrevistas más memorables de algunos de sus protagonistas en atresplayer.

Andrés Iniesta: el héroe del gol que cambió la historia

El autor del gol más importante del fútbol español visitó El Hormiguero 3.0 para repasó su brillante trayectoria tras poner fin a sus 16 temporadas en el FC Barcelona. Andrés Iniesta habló de su carrera, de los valores que marcaron su éxito y de los retos que afrontaba con la selección española antes del Mundial de Rusia.

Iker Casillas: el capitán que levantó la Copa del Mundo

Iker Casillas protagonizó una de sus entrevistas más especiales en El Hormiguero. El legendario portero recordó cómo vivió el momento de levantar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, compartió algunas de las anécdotas más divertidas de su carrera y habló de la labor solidaria de la Fundación Iker Casillas en favor de jóvenes en riesgo de exclusión social.

Sergio Ramos: del campeón del mundo al documental sobre su vida

Sergio Ramos visitó el programa para presentar la serie documental sobre su vida producida por Amazon Prime Video. Durante la entrevista repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera, su evolución como futbolista y los desafíos que afrontaba tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Gerard Piqué: fútbol y empresa

Gerard Piqué también pasó por El Hormiguero 3.0 para conversar con Pablo Motos sobre su carrera deportiva, su visión del fútbol y su faceta como empresario. Además, habló de su relación con Xavi Hernández como entrenador y compartió su opinión sobre las diferencias entre Madrid y Barcelona.

Estos cuatro futbolistas fueron parte de llevar a lo más alto al fútbol español tras lograr el Mundial de Sudáfrica en 2010. Hoy siguen siendo verdaderas leyendas del deporte rey. Recuerda que puedes ver más entrevistas, programas especiales y pódcast en la colección Pasión por el fútbol de atresplayer.