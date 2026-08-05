Si te gustan los concursos de televisión, descubre dónde ver gratis Pasapalabra, La ruleta de la suerte y ¡Salta!, tres formatos llenos de emoción, cultura general y grandes premios.

Si quieres pasar un rato divertido y entretenido pero no tienes ganas de empezar una nueva serie, los concursos de televisión siguen siendo una de las mejores opciones. Combinan emoción, cultura general, estrategia y grandes premios, además de permitirte jugar desde casa intentando responder antes que los concursantes.

En atresplayer puedes disfrutar gratis de algunos de los formatos más exitosos de la televisión española, desde el mítico Pasapalabra hasta clásicos como La ruleta de la suerte o propuestas más recientes como ¡Salta!.

Pasapalabra

Hablar de concursos de televisión es hablar de Pasapalabra, uno de los formatos más vistos y seguidos de la televisión en España.

Cada programa enfrenta a dos concursantes que deben superar distintas pruebas para acumular segundos de cara a la esperada prueba final, AlaZ donde está en juego un importante bote. Todo ello acompañados por invitados de lujo entre los que se encuentras, actrices, escritores, periodistas, músicos y muchos más. Todo conducido por el carismático presentador Roberto Leal, que aporta cercanía, humor y ritmo al concurso.

La ruleta de la suerte

Con más de dos décadas de éxito en Antena 3, La ruleta de la suerte continúa siendo uno de los concursos más populares de la televisión.

Presentado por Jorge Fernández junto a Laura Moure, tres concursantes compiten para resolver paneles ocultos adivinando letras y acumulando premios gracias a una ruleta con 24 casillas que puede cambiar el rumbo de la partida en cualquier momento. El concurso mezcla la estrategia, la rápidez y también el azar, siendo un clásico de la televisión que sigue reuniendo cada día a miles de espectadores.

¡Salta!

¡Salta! es uno de los concursos más espectaculares. Presentado por Manel Fuentes, pone a prueba los conocimientos de cultura general de los participantes a través de un impresionante puente de 40 metros.

Cada respuesta correcta permite avanzar y aumentar el premio acumulado, mientras que un fallo puede hacer que el concursante caiga al vacío y vea cómo termina su aventura. El objetivo es cruzar el puente y optar al premio máximo de 50.000 euros.

Su ritmo, la tensión constante y su mecánica lo convierten en una emocionante propuesta para los que disfrutan de los concursos de preguntas y respuestas.

Adelántate a la emisión en televisión ya que puedes ver en preestreno los programas de ¡Salta! y La ruleta de la suerte. Además recuerda que puedes ver todos los programas de Pasapalabra, ¡Salta! y La ruleta de la suerte en atresplayer.