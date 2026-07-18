Descubre los cinco momentos más destacados de la semana en atresplayer: Desde los estrenos de Ágata y Lola y Rescue Center, el regrso de El Secreto de Puente Viejo, los 100 programas de Javier en Pasapalabra y el truco de Joseba Arguiñano a Manel Fuentes para pelar ajo.

Una nueva semana deja grandes estrenos, regresos muy esperados y momentos que han emocionado a los espectadores de atresplayer. Desde la llegada de la nueva serie Ágata y Lola hasta el esperado regreso de El Secreto de Puente Viejo, pasando por el estreno de Rescue Center, el emocionante hito de Javier en Pasapalabra o el inestimable consejo de Joseba Arguiñano para pelar ajo, repasamos los cinco contenidos más destacados de los últimos días.

1. Ágata y Lola: la nueva serie policiaca que ha llegado a atresplayer

La serie Ágata y Lola ya está disponible en atresplayer, en su primer capítulo conocíamos a este par singular de policías, Lola una inspectora caotíca pero eficaz y Lola, una documentalista que se encuentra en el espectro autista pero con una mente brillante. Juntas forman un insólito tándem para resolver casos, ya puedes ver el primer capítulo gratis en la plataforma.

2. Rescue Center: el entrañable estreno de Flooxer

Esta semana también abría sus puertas en Flooxer Rescue Center, una serie documental que muestra el día a día de sus trabajadores del Jaguar Rescue Center dedicados al rescate, cuidado, rehabilitación y posterior reinserción de los animales salvajes que habitan en la selva.

En el primer episodio hemos conocido entre otras, la historia de Mononoke, un oso perezoso que necesita recuperarse de una lesión en el brazo.

3. Vuelve El Secreto de Puente Viejo con todos sus capítulos

Una de las series más emblemáticas de la televisión española está de vuelta.

El Secreto de Puente Viejo ya puede disfrutarse de nuevo en atresplayer, con todos sus episodios disponibles para revivir una historia que marcó a millones de espectadores.

La ficción vuelve a llevarnos hasta Puente Viejo para acompañar a Pepa, la joven partera cuya vida cambia por completo al conocer a Tristán, mientras se enfrenta al poder de la inolvidable Francisca Montenegro, uno de los personajes más icónicos de la televisión.

4. Javier celebra sus 100 programas en Pasapalabra

No todos los concursantes consiguen alcanzar esta cifra. Javier, uno de los actuales participantes de Pasapalabra, ha superado la barrera de los 100 programas, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del concurso.

Durante la celebración, el madrileño no pudo contener la emoción y agradeció al equipo del programa el cariño recibido, asegurando que su paso por el concurso se ha convertido en "un pequeño faro de luz" en su vida.

5. El truco de Joseba Arguiñano para picar ajo que sorprendió a Manel Fuentes

Manel Fuentes visitó Cocina abierta de Joseba Arguiñano para preparar unas judías verdes con solomillo marinado, y durante la receta el chef compartió un sencillo pero práctico truco para picar ajo de forma más rápida y cómoda, un consejo que sorprendió al presentador de Tu cara me suena y que cualquier amante de la cocina puede poner en práctica.

Si te has perdido alguno de estos momentos, ya puedes disfrutarlos cuando quieras en la plataforma.