Maya Pixelskaya pone a prueba al presentador de la Sexta Xplica y Timadores en una entrevista donde las bolas mandan y hay confesiones, mucho arte gaditano y hasta una historia con la justicia en Nueva Zelanda. José Yélamo llega dispuesto a darlo todo. Como advierte Maya: “¡Este hombre sabe de todo y no decepciona nunca!”

Maya rompe el hielo en Una vuelta más con la primera bola, la blanca, que nunca falla. Pixelskaya tiene preparadas unas cuantas preguntas comprometidas para poner a Yélamo... ¿en apuros? Porque entrevistar a un entrevistador ya es todo un reto y el presentador de La Sexta Xplica demuestra que lo de preguntar y responder lo lleva en la sangre. Yélamo también habla de su nuevo programa en atresplayer, Timadores, donde se recogen “historias tremendas” de engaños que parecen sacadas de la ficción. Yélamo aplaude la valentía de las víctimas y Maya se confiesa adicta a este tipo de formatos. ¿Acabarán siendo partners in anti-crime?

Entre vuelta y vuelta descubrimos a un Yélamo polifacético: cotilla premium, vendimiador neozelandés, aventurero y gaditano hasta la médula. Su pasión por las chirigotas le llevó a cumplir uno de sus sueños: cantar en la final del teatro Falla.. Pero Maya quiere más y le lanza un reto: ¿será capaz de improvisar un cuplé en pleno programa? Dicho y hecho. ¡Roberto Leal, tienes competencia!

Y cuando llega la bola dorada, aparece una confesión inesperada: Yélamo tuvo un pequeño encontronazo con la ley en Nueva Zelanda. Aquello acabó con trabajos sociales y con un señor que le dio cobijo y al que hoy considera su padrino neozelandés. Y eso no es todo, también llegó a lucirse en la televisión del país como todo un cantaor flamenco.

Un primer beso, una despedida de soltero al más puro estilo Pilar Rubio, cotilla de manual y una pasión desmedida por su Cádiz CF. José Yélamo ha conquistado a Maya hasta el punto de que nuestra presentadora le haya nombrado tesoro nacional porque, como grita Pixelskaya: “¡Este hombre sabe de todo y no decepciona nunca!”

Podemos decir que la vida de Yélamo tiene más arte que el Museo del Prado. ¡Descubre todo lo que ha contado y cantado José Yélamo en Una vuelta más, en atresplayer!