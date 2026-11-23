El cantante debuta como actor en el thriller vertical de Flooxer, una serie que alerta sobre los riesgos de las redes sociales.

Max Navarro forma parte del reparto de Baddie. El cantante cuenta que el proyecto le encajó desde el principio: “Desde el primer momento, cuando me comentaron el tema del que hablaba, me pareció que iba como anillo al dedo al punto en el que estoy en mi carrera”.

Aunque ahora está muy centrado en la música, tenía ganas de explorar su faceta como actor, para la que se formó en el conersvatorio.

La serie habla de los riesgos de las redes sociales y de lo que puede pasar cuando se usan mal, y para Max Navarro ese mensaje fue clave. “Ahora cuento con una audiencia muy joven y poder acercarme a ellos desde esta perspectiva, aunque sea una ficción, me parecía que podía hacerles pensar o que les llegaran mensajes que creo que son importantes”, explica.

Para construir el personaje, el artista hizo un trabajo de mesa con el director, Marc Pujolar, y con Bárbara, la coordinadora de intimidad.

“Hicimos sesiones muy intensas en las que llegamos a plantear todas las preguntas para que, cuando llegáramos al rodaje, todo fuera fácil”, recuerda. A partir de ahí, solo le quedaba aprenderse el texto.

El rodaje coincidió con su gira, así que hubo que cuadrar las fechas al milímetro.

“Fue como un encaje de bolillos”, reconoce. El equipo organizó las sesiones para que pudiera estar en Barcelona y ajustó el calendario cuando él tenía que estar en otra ciudad. “Gracias a la predisposición del equipo todo pudo salir adelante, y en el rodaje estuve muy a gusto”, asegura.