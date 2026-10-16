Martina Cariddi, una auténtica mocatriz, llega a Una vuelta más dispuesta a sorprendernos con todas sus facetas artísticas, sus frikismos, pasiones y cicatrices. Y es que, ante las impredecibles bolas de la máquina de Maya Pixelskaya, la actriz demuestra que lo suyo no es encasillarse.

De raíces italianas, con corazón colchonero y residente en Barcelona por amor, la protagonista de Las hijas de la criada se enfrenta a la prueba definitiva: "¿Madriz o Barna?". Comida, fiesta y fútbol son algunos de los terrenos pantanosos en los que no ha dudado en mojarse. Que no escuche este podcast ningún madridista…

Recordando el rodaje de Las hijas de la criada, la superproducción del año que arrasa en el prime time de Antena 3, Martina confiesa que se lo pasó en grande dando vida a Catalina, a pesar del drama que rodea a la historia. Entre grabaciones, marcadas por la diversión y el drama, también hubo tiempo para las energías cósmicas: la actriz se montó su propio camerino astral y recurrió al palo santo para renovar energías en el set de rodaje. Carlota Baró ya lo contó a su paso por Una vuelta más como compañera de camerino, y ahora Martina lo corrobora.

La dislexia y la afonía son dos de sus puntos débiles o, como dicen nuestras bolas, de sus cicatrices. Pero también lo fue su manera de hacerles frente, algo que le ha llevado a triunfar como actriz. Y cuando llega la bola de las pasiones… A Martina se le ilumina la cara y se arranca a parlar en catalá. El motivo tiene nombre propio y, seguro, una bicicleta pegada al trasero.

Oversharing, juegos, pelos de punta y muchas bolas abiertas. Entre ellas, la negra (no la de Los Javis, que nos copiaron) han definido a la perfección la interesante e inesperada carta astral de Martina Cariddi.

Tener a Martina ha sido… ¡un viajazo sideral de programa! Ya tienes disponible un nuevo programa de Una vuelta más en atresplayer.