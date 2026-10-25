El rey le ha contado a Kim Miller más detalles acerca de su pérdida auditiva.

Marcus Massalami se ha sincerado en el taller con Kim Miller sobre su sordera. Es algo que comparte con su madre, que está más sorda que ella porque es degenerativo. “Me voy a quedar sordísimo”, ha asegurado.

El rey ha confesado que su mayor miedo es quedarse sordo. “Es algo que no voy a poder evitar y que va a suceder”, ha asegurado emocionado. Además, ha afirmado que el ser consciente de ello es más complicado y que intenta escuchar muy bien las voces.

“Hay un punto que dices: ay, esto no voy a poder escucharlo”, ha dicho. No te pierdas el momento en el vídeo y disfruta del quinto programa de Drag Race España en atresplayer.