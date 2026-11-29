En el Reencuentro de Drag Race España, Supremme de Luxe ha preguntado a Marcus Massalami sobre la importancia del programa, a lo que el rey ha respondido que, en su caso particular, es muy importante para visibilizar muchas realidades.

"Es muy evidente la fuerza colectiva", ha asegurado, algo que él siente muy en sus carnes ya que considera que está en el concurso ya que otras compañeras han tenido el compromiso de poner el drag king en pasarela. "Es mi caso, pero es el mismo en otras formas de drag", ha dicho.

Un emotivo discurso que ya puedes ver completo en atresplayer, así como el Reencuentro de la sexta temporada, ya disponible.