Disfruta ya de su entrevista y del octavo programa completo en atresplayer.

Magdalenita ha sido la jueza especial invitada del octavo programa de Drag Race España, en el que hemos podido disfrutar del makeover. La influencer ha asegurado que le hace mucha ilusión estar en el programa.

Lo que más valora de una drag, ha asegurado, es el maquillaje. "Es lo que más me gusta ver", ha dicho. Y si le hiciesen un make over, le gustaría que fuese muy "Paris Hilton".

Para este programa, Magdalenita hubiese traído el cuento de Los tres cerditos, ha asegurado. "Me da fantasía", ha dicho. Y en cuanto a lo que más valora de estar como jueza especial invitada es ver a las reinas y todo lo que hay detrás del programa.

No te pierdas la entrevista a Magdalenita y disfruta del octavo programa de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.