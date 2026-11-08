Esta semana en pasarela las reinas han tenido que echar a volar su imaginación para crear un look que sea una ida de olla. Esta ha sido la categoría y nos ha dejado looks muy impresionantes.

Desde un cerebro enorme, hasta una criatura nacida de los sueños más profundos de las reinas. No te pierdas cómo ha sido la pasarela, ya completa en atresplayer.

Y disfruta ya del séptimo programa al completo.