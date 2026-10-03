Ya puedes ver en preestreno el cuarto programa de La Voz 2026 en atresplayer. Las Audiciones a Ciegas llegan a su ecuador con Mika, Melendi, Lola Índigo y Pablo López.

Las Audiciones a Ciegas de La Voz 2026 llegan a su ecuador y ya puedes disfrutar del cuarto programa antes de su emisión en televisión. El nuevo episodio está disponible en preestreno en atresplayer, donde puedes ver cómo Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López continúan formando sus equipos en busca de las mejores voces.

Si quieres adelantarte a la emisión del próximo viernes, ya puedes ver el cuarto programa de La Voz en atresplayer. Las Audiciones a Ciegas avanzan y cada vez quedan menos plazas disponibles en los equipos de los coaches.

El cuarto programa de La Voz llega con las Audiciones a Ciegas al ecuador

Después de tres programas, la competición se complica. Pablo López cuenta con ocho talents en su equipo, mientras que Melendi y Lola Índigo tienen siete voces cada uno. Mika, por su parte, afronta esta nueva entrega con seis integrantes.

Con los equipos cada vez más avanzados, conseguir una plaza se convierte en un reto mayor para los talents. Los coaches deben afinar todavía más sus decisiones y estar preparados para reaccionar cuando aparezca una voz que no quieran dejar escapar.

La emoción aumenta en este cuarto programa de las Audiciones a Ciegas de La Voz, en el que los cuatro coaches continúan utilizando sus estrategias para completar los equipos que competirán en las siguientes fases.

¡Adelántate a la emisión y no te pierdas el cuarto programa de La Voz en atresplayer!

Las nuevas reglas de La Voz 2026

Esta temporada de La Voz incorpora nuevas herramientas y reglas que pueden cambiar el rumbo de la competición.

Los coaches podrán utilizar Bloqueos, Superbloqueos y Megabloqueos, además del Botón del Arrepentimiento, que permitirá corregir determinadas decisiones. También existe la posibilidad de que algunos talents reciban una segunda oportunidad durante las Audiciones a Ciegas.

Pero las novedades no terminan aquí. La temporada 2026 contará con un quinto coach durante la fase de Batallas, que podrá formar su propio equipo y competir por la victoria.

Además, regresan las batallas cuerpo a cuerpo, los robos y la tarjeta roja, una herramienta que permitirá a determinados talents avanzar directamente a la siguiente fase de la competición.

Reencuentros, segundas oportunidades y sorpresas en el tercer programa de La Voz

Las Audiciones a Ciegas también están dejando momentos especialmente emocionantes. En el tercer programa, Beltrán recibió una segunda oportunidad y pudo volver a interpretar su actuación para intentar conseguir una plaza en uno de los equipos.

Por su parte, Melendi protagonizó dos reencuentros muy especiales con concursantes que ya habían formado parte de su equipo años atrás en La Voz Kids.

La competición también ha contado con actuaciones inesperadas, como la de Sonia, una talent que, después de quedarse inicialmente a las puertas de las Audiciones a Ciegas, tuvo la oportunidad de subir al escenario.

Además, la llegada del primer dúo musical de la temporada puso a prueba a los coaches y añadió una nueva dosis de emoción a unas Audiciones a Ciegas.