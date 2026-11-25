Maitetxu Mia ha sido la reina eliminada del noveno programa de Drag Race España y ya hemos podido disfrutar de su entrevista en Reina, reina y reina junto a Mafalda González.

La reina se ha quedado a las puertas de la final. "He llegado de una manera un poco sorpresiva", ha asegurado la reina, que además no lo pasó bien porque se metió mucho dentro de ella. Se considera muy autoexigente y se esperaba mucho de ella en el Roast, pero estaba muy nerviosa, ha dicho. "Lo he notado y lo he sufrido", ha afirmado.

Maitetxu Mia, además, ha contado cómo se sintió durante las últimas semanas del concurso respecto a sus compañeras. "Sentía que ya no me querían ahí", ha confesado. Aún así, la reina vasca ha asegurado sentirse muy orgullosa de a dónde ha llegado en la competición. En cuanto a sus apoyos, ha confesado que los más grandes fueron Àlex Marteen, Liz Dust y Marcus Massalami.

"Contar cosas personales me cuesta mucho", ha dicho la reina, una de las cosas que más le ha costado hacer a lo largo del concurso. Estas curiosidades y muchas más, ya disponibles en el nuevo programa de Reina, reina y reina.

Y disfruta también de la semifinal de Drag Race España, ya en atresplayer. Y el 13 de diciembre... ¡Llega la Gran Final!