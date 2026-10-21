La reina ha sido la tercera eliminada de la sexta temporada del concurso.

Liz Dust ha sido la tercera reina eliminada de la sexta temporada de Drag Race España, y lo ha hecho en el programa del maxireto de las girlbands. La presión por el poco tiempo y el dedicarse al canto le han jugado una mala pasada a la reina.

La artista valenciana llegó al taller de Drag Race España cantando, uno de sus grandes talentos, como demostró posteriormente en el Talent de la temporada, donde interpretó una preciosa versión de la canción A por ti de Yurena.

También destacó en el reto de actuación intepretando a Reme, la dueña de la parafarmacia donde tenía lugar la acción. La artista brilló a pesar de tener uno de los personajes con más peso del reto.

En pasarela, ha destacado por enseñar mucha piel con cada uno de sus looks, lo que le ha hecho ganarse el puesto de la reina del desnudo de la temporada.

No te pierdas todos estos momentos en el vídeo, y disfruta ya de los primeros programas de la sexta temporada de Drag Race España en atresplayer.