La novia gitana, Las hijas de la criada, El tiempo entre costuras, La cocinera de Castamar o Veneno son algunas de las mejores series basadas en libros que ya puedes ver en atresplayer.

Un buen libro siempre es una base estupenda para llevar una buena historia a la pantalla. Fusionar estos dos mundos suele tener algunas ventajas ya que permite que esa buena historia llegue a más público y el libro a su vez se de a conocer también a personas que quizá todavía no lo habían descubierto. Ves a tus personajes favoritos cobrar vida y visualizarlos en la realidad donde se aprecian y se intensifican las expresiones, los sentimientos. Además de la ambientación que suele acompañar con el vestuario, la música, etcétera. Todo favorece a que la historia que se cuenta se amplifique, aunque eso si, debido al formato siempre hay detalles que se quedan solo en el libro lo cuál también tiene su encanto.

En atresplayer sabemos el potencial que un buen libro puede tener en formato de serie, ya puedes ver en esta colección las mejores series de la plataforma basadas en novelas. Te destacamos algunas:

La trilogía de La Novia Gitana

La novia gitana es una novela de Carmen Mola, que da inicio a una de las sagas más aclamadas de la ficción. Aunque la saga completa son cinco libros, atresplayer llevó la adaptación de esta historia en forma de tres series: La Novia Gitana, La red púrpura y La Nena. Las tres han tenido un éxito arrollador en la plataforma.

La historia comienza con Elena Blanco, una inspectora de homicidios veterana de la BAC (Brigada de Análisis de Casos), una mujer inteligente, obsesionada por resolver su propio horror a través de un caso en el que se ve tristemente reflejada e identificada con el dolor de la familia Macaya, padres de dos jóvenes asesinadas con 6 años. Ella y su equipo serán los encargados de buscar al responsable de un cruel ritual.

Ya puedes ver la trilogía al completo en atresplayer

Las hijas de la criada

La serie está basada en la novela homónima ganadora del Premio Planeta 2023 y escrita por Sonsoles Ónega.

La historia nos traslada hasta Galicia en el año 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada por parte de Renata sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

El tiempo entre costuras

María Dueñas publicó en 2009, la novela El tiempo entre costuras y fue un auténtico éxito entre los lectores. Atresmedia adaptó en forma de miniserie la novela protagonizada por Adriana Ugarte, Rubén Cortada y Peter Vives entre otros siendo también muy bien recibida por el público.

El tiempo entre costuras cuenta la historia de Sira Quiroga es una joven modista que, arrastrada por el amor hacia un hombre, abandona Madrid en los meses previos a la Guerra Civil para instalarse en Tánger.

Pero allí las cosas no saldrán como ella tenía previsto, y se verá obligada a tomar las riendas de su vida. Totalmente sola, en un país desconocido, cargando con deudas ajenas, y con un corazón destrozado, el destino la llevará hasta Tetuán, la capital del Protectorado Español en Marruecos, donde luchará con todos los medios a su alcance para salir a flote.

Tras su éxito arrollador María Dueñas decidió continuar la historia con otra novela que directamente tituló como Sira, esta novela también se ha convertido en serie y muy pronto podrás verla en atresplayer.

La cocinera de Castamar

La cocinera de Castamar es una novela escrita por Fernando J. Muñez y que tras su buena acogida entre los lectores también se transformó en una serie de televisión que puedes ver a través de atresplayer.

Cuenta la historia de Clara Belmonte que llega al palacio de Castamar como cocinera huyendo de un doloroso pasado. La joven se refugia en la cocina para sobrevivir y convierte su trabajo en su gran pasión.

En el Palacio, cocina para Diego, Duque de Castamar. Viudo y con un pasado también desolador, al que la llegada de Clara cambia la vida. Poco a poco se dan cuenta de que están enamorados. La diferencia de clases es el principal obstáculo para que puedan estar juntos. Pero no el único. Su madre, Doña Mercedes, empeñada en que el ducado tenga descendencia, trata de que su hijo contraiga matrimonio con la noble Amelia Castro. Para ello, cuenta con la ayuda de Enrique de Arcona, el marqués de Soto. Un hombre que oculta sus verdaderas intenciones y que está dispuesto a lo que sea para lograr su venganza.

Veneno

Dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, la serie se basa en el libro escrito por Valeria Vegas quién trata de reconstruir la vida de Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno, una de las mujeres transexuales más icónicas de España. A través de los diferentes capítulos vemos como Cristina deja atrás su nombre de nacimiento Joselito mientras sobrevivia a una infancia violenta y cruel en la España de los 60 hasta convertirse en adulto y encontrar su identidad como Cristina, su camino no fue fácil, sobre todo después de saltar a la fama tras salir por televisión.

Dos mujeres que nacieron en épocas muy diferentes pero que, por casualidad o por destino, acaban unidas para siempre, cuando Valeria, estudiante de Periodismo, decide escribir un libro sobre la vida de la irrepetible Cristina, La Veneno.

Estas son solo una pequeña muestra de este tipo de historias basadas en novelas que han dado el salto a la televisión, pero no son las únicas que podrás encontrar en atresplayer: Fariña, La pasión turca, Rafaela en su loco mundo o El gran salto ¡No te las puedes perder!