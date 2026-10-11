La reina ha contado a sus compañeras que de niño sufrió insultos por bailar y ser quien era.

Liak se ha sincerado con sus compañeras acerca de su infancia y el bullying que sufrió por bailar y definitivamente ser quien es. “Recibí mucho bullying por el hecho de bailar”, ha explicado, e incluso ha asegurado que la pluma siempre ha sido un tabú en casa y su madre intentaba que no se le notara.

“Me retraigo un poco cuando a lo mejor no soy así”, ha asegurado la reina, que ha confesado que también su look de entrada hablaba de esta situación que sufrió. Iba de limón, no solo por ser típico de Murcia, sino porque, de niño, compañeros del colegio le tiraban limones y le llamaban “maricón”.

De esta manera, Liak se ha querido reapropiar de algo negativo que le ocurrió en la infancia y darle la vuelta a la situación, con la que sus compañeras, además, se han sentido muy identificadas.

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