Un musical acerca de la importancia de tener un lugar donde poder ser.

Esta semana en Drag Race España, las reinas han estrenado el musical El ladrillo de oro, el primer musical de género chueco de Drag Race España. En él, las reinas han contado la historia de un concurso organizado por Chueca, para descubrir cuál es la mejor zona para ser.

Las reinas han interpretado a Chueca, como anfitriona, y también a zonas como La Nogalera de Torremolinos, Ruzafa en Valencia o La Colometa en Barcelona. Un musical en prosa y en el que todas han estado en escena todo el tiempo. ¡Nada fácil!

Sin duda, un musical que no ha dejado indiferente a nadie, y por supuesto tampoco al jurado.

Disfrútalo ya en el vídeo, y no te pierdas el sexto programa completo en atresplayer.