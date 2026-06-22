En su visita a Una vuelta más, la actriz e influencer Carla Flila ha sorprendido al mostrar su faceta más inesperada. Cuando llega la noche, activa una rutina muy peculiar que ha confesado sin filtros… y que no es precisamente apta para una cita

El programa cierra temporada por todo lo alto, con Maya Pixelskaya intentando completar un reto casi imposible: vaciar por fin la famosa máquina de bolas. Para lograrlo, el espacio reúne a dos invitadas especiales, Carla Flila y Marina Baeza, protagonistas de Una novia por vacaciones, que llegan para presentar una comedia romántica veraniega en formato vertical.

Entre preguntas y momentos divertidos, Carla revela detalles tan curiosos como que tiene carnet de camión y de carretilla, recuerda una etapa en la que no encajaba del todo y comparte su singular ritual nocturno, una rutina que no deja a nadie indiferente.

Un final de temporada que deja claro que Marina y Carla tienen mucha química dentro y fuera de pantalla, que Maya siempre guarda sorpresas inesperadas y que esta edición de Una vuelta más se despide dejando el listón muy alto. ¡Hasta la próxima!