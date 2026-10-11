Jorge Fernández y Laura Moure acompañan a los nuevos concursantes en una noche donde un solo un panel puede cambiarlo todo. Alicia, José y Ana compiten por la victoria, descúbrelo antes del próximo del sábado, ya tienes el programa 6 en preestreno en atresplayer.

Ya puedes ver en preestreno el sexto programa de La Ruleta de la Suerte Noche en atresplayer. Alicia, José y Ana son los concursantes que se enfrentan a los paneles, los nuevos gajos y los grandes premios del concurso presentado por Jorge Fernández y Laura Mourne. Adelántate a la emisión del próximo sábado y descubre quién consigue imponerse a sus rivales y convertirse en el gran triunfador de la noche.

La mecánica mantiene la esencia del concurso: tres participantes compiten por resolver paneles en los que deben descubrir las letras que forman una palabra o una frase.

Para conseguirlo, cuentan con una ruleta de 24 opciones que puede cambiar el rumbo de la partida en cualquier momento. Según el resultado de cada tirada, los concursantes pueden acumular dinero, comprar vocales o intentar resolver directamente el panel.

El programa 5 de La Ruleta de la Suerte Noche, gratis en atresplayer

Karla, Jocán y Sara son los tres concursantes del quinto programa de La Ruleta de la Suerte Noche.

Karla , de El Prat de Llobregat (Barcelona), es cirujana traumatóloga, practica crossfit a diario y le apasiona viajar sola como mochilera.

, de El Prat de Llobregat (Barcelona), es cirujana traumatóloga, practica crossfit a diario y le apasiona viajar sola como mochilera. Jocán viene de Manzanares (Ciudad Real), es periodista, gran aficionado al deporte y también le interesan especialmente el cine y el doblaje.

viene de Manzanares (Ciudad Real), es periodista, gran aficionado al deporte y también le interesan especialmente el cine y el doblaje. Sara, de Palma de Mallorca, trabaja como administrativa en un hospital y es una apasionada de los viajes y el pádel surf.

El programa arranca con cantidades importantes desde los primeros paneles y las posibilidades de La Ruleta de la Suerte Noche tienen un papel destacado. La emoción y el dinero en juego se mantienen durante todo el programa. ¡No te lo pierdas! Ya lo tienes disponible en atresplayer.