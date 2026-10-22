Revive el programa completo de La Mesa en atresplayer, donde Cristina Pardo debate sobre la actualidad política y social con invitados como Javier Clemente, Mariló Montero, Pepe Navarro y Bárbara Rey, entre otros.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, analiza en La Mesa de Cristina Pardo, de Antena 3, la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la crisis migratoria, la investigación judicial sobre la gestión del asalto a la frontera y los compromisos pendientes del Gobierno.

Revive el programa completo de La Mesa en atresplayer, con el análisis de la actualidad política y social y las intervenciones de periodistas y otros invitados.

Juan Jesús Vivas analiza la situación de Ceuta y la crisis migratoria

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta desde hace casi 25 años, ha visitado La Mesa de Cristina Pardo, en Antena 3, para explicar la situación que vive actualmente la ciudad autónoma tras la llegada masiva de inmigrantes registrada meses atrás.

Durante la entrevista, Vivas ha abordado la presión migratoria, las consecuencias de los acontecimientos en la frontera y las últimas novedades de la investigación judicial sobre su gestión. También ha analizado la situación actual de Ceuta y los compromisos pendientes del Ejecutivo.

El debate ha continuado junto a los periodistas Vicente Vallés, director de Antena 3 Noticias 2; Joan Guirado, de ABC; Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, y Tania Sánchez, exdiputada de Podemos.

Lo políticamente incorrecto y el precio de decir lo que uno piensa

Tras la entrevista con el presidente de Ceuta, La Mesa ha abordado otra cuestión de actualidad: el coste de expresar opiniones sin filtros y las consecuencias de decir lo que uno piensa sin tapujos.

Mariló Montero y Javier Clemente se han incorporado al debate junto a Pepe Navarro, Tania Llasera, Máximo Huerta y Bárbara Rey. Los invitados han reflexionado sobre lo políticamente incorrecto y han repasado algunas de las declaraciones más polémicas relacionadas con este tema.

Relaciones abiertas: fidelidad, libertad y límites en la pareja

Por último, el programa también ha dedicado un espacio a las relaciones abiertas y a los acuerdos sentimentales. La mesa ha planteado una pregunta central: ¿aceptaríamos que nuestra pareja mantuviera relaciones con otras personas?

Para debatir sobre la fidelidad, la libertad individual y los límites dentro de una relación, Cristina Pardo ha contado con Melani, Álvaro Muñoz Escassi, Máximo Huerta, Bárbara Rey y Pepe Navarro, que han compartido sus experiencias y puntos de vista sobre los distintos modelos de pareja.

Dónde ver La Mesa al completo

Ya puedes volver a ver el programa completo de La Mesa de Cristina Pardo de esta semana en atresplayer. También tienes disponibles el resto de programas ya emitidos. ¡No te los pierdas!