El periodista José Yélamo guiará al espectador por Timadores, la serie documental de atresplayer que repasa algunos de los mayores engaños de los últimos años. Son diez episodios de true crime basados en estafas reales en España, que llegarán a la plataforma en exclusiva el 8 de noviembre.

José Yélamo es el rostro elegido para conducir Timadores. Su misión es acompañar al espectador por historias de engaño, desde cómo se gestaron hasta quiénes las sufrieron.

El periodista gaditano, nacido en 1984, es licenciado en Periodismo. Antes de llegar a laSexta trabajó como reportero en Televisión Española, en Málaga y Madrid, y en Telecinco, en la zona de Algeciras.

En laSexta ha desarrollado buena parte de su carrera. En septiembre de 2021 se puso al frente de laSexta Noche y, desde octubre de 2022, presenta laSexta Xplica, el espacio de actualidad e información que la cadena emite en fin de semana.

Esa experiencia en formatos de información y análisis encaja a la perfección con el enfoque de Timadores. La serie documental de no ficción se basa en hechos reales y se mueve entre testimonios en primera persona, reconstrucciones y una narrativa llena de giros inesperados.

Cada uno de los diez episodios, de 50 minutos y autoconclusivos, cuenta un caso distinto. Descubrimos a los artífices de las estafas y a sus víctimas, y también a los investigadores que siguieron el rastro de los culpables. En ocasiones, la serie da voz a los propios estafadores.

El true crime de Timadores va más allá del aparente glamour de estos delincuentes. Muestra el lado más oscuro del engaño: la manipulación emocional, la pérdida económica y las profundas secuelas que deja en quienes lo sufren. Los escenarios son muy distintos: el amor, el dinero, la amistad, el lujo, el arte o la espiritualidad. Todos demuestran que cualquiera puede caer en la trampa.

Timadores se estrena el 8 de noviembre en exclusiva en atresplayer, con un episodio nuevo cada semana.