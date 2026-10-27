El formato que está presentado por el gaditano llegará a la plataforma el próximo 8 de noviembre y analizará los fraudes más sorprendentes de la historia de España.

"Por desgracia hay gente mala en el mundo", José Yélamo empieza la entrevista sentenciando y después de ver Timadores entenderás que no exageraba.

El nuevo true crime que se podrá ver en exclusiva a partir del próximo 8 de noviembre en atresplayer abordará a lo largo de sus 10 "pequeñas joyas audiovisuales" los timos "más célebres, más famosos y de mayor impacto en la historia de España". Nos avanza que es un programa "impactante" y "sorprendente" tanto por "lo que cuenta como por cómo lo cuenta".

Si tuviera que destacar qué ha sido lo que más le ha sorprendido se queda con la entereza de las víctimas. Esas a las que podremos escuchar su testimonio en primera persona y que como Yélamo nos adelanta en muchos de los casos las propias víctimas fueron las que consiguieron "destapar, descubrir y acabar" con la estafa.

Desde luego que tiene claro que la gente no puede perderse Timadores porque "parecen películas" pero lo grave de todo esto es que son historias reales. Como él nos dice "impresionante, hay que verlo".