Vuelve a ver gratis en atresplayer la última entrega de Cara al Show donde Marc Giró ha entrevistado a los Hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García y al grupo Arde Bogotá.

Vuelve a ver gratis en atresplayer Cara al Show, el programa presentado por Marc Giró que reúne esta semana a José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía; los hermanos Roca, el actor Raúl Arévalo y el grupo de rock Arde Bogotá. Actualidad política, gastronomía, cine y música se dan cita en laSexta y ya puedes volver a verlo en la plataforma ¡No te lo pierdas!

José Ignacio García analiza el futuro de la izquierda en Cara al Show

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, visitó Cara al Show para conversar con Marc Giró sobre el panorama político y los desafíos de la izquierda ante las próximas elecciones.

Durante la entrevista, abordó cuestiones como el auge de la ultraderecha, las posibles coaliciones entre los partidos progresistas y la necesidad de renovar el espacio político de la izquierda. García defiende su visión con una declaración contundente: "Lo más importante es quitarle votos a Vox".

Además de analizar la actualidad política, el dirigente andaluz mostró también su faceta más personal.

Los hermanos Roca celebran los 40 años de El Celler de Can Roca

La gastronomía también tuvo un papel destacado esta semana en el programa. Joan, Josep y Jordi Roca, los hermanos al frente de El Celler de Can Roca, visitaron el programa para celebrar los 40 años de historia de uno de los restaurantes más reconocidos de la cocina internacional, distinguido con tres estrellas Michelin.

Junto a Marc Giró, han repasado su trayectoria profesional, los momentos clave que han marcado la evolución del restaurante y algunos aspectos menos conocidos de sus vidas personales.

Raúl Arévalo presenta El Castillo y desvela su transformación física

El actor y director Raúl Arévalo, ganador de tres premios Goya, ha acudido a Cara al Show para presentar El Castillo, una serie que aborda la explotación sexual.

En la ficción, Arévalo interpreta a El Suizo, un proxeneta que dirige una red de clubes de alterne. El actor explicó cómo afrontó la preparación del personaje y el cambio físico radical al que tuvo que someterse para dar vida a este hombre, donde engordó 22 kilos.

Arde Bogotá interpreta Asidero en directo

La música llegó de la mano de Arde Bogotá, una de las bandas de rock españolas más destacadas del momento. El grupo visitó el plató para interpretar en directo Asidero, tema incluido en su tercer álbum, Manufacturas del club de la gente sola.

Con esta actuación, la banda puso el broche musical a una entrega de los más completa.

Recuerda que tienes disponible en atresplayer todos los programas de Cara al Show.