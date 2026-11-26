Vuelve a ver el nuevo programa de La Mesa en atresplayer, donde Cristina Pardo ha realizado una breve y tensa entrevista a al político socialista José Bono y ha analizado la actualidad política junto a Vicente Vallés, Máximo Huerta, Sara Carbonero y Colate. Ken Appledorn, Julio José Iglesias o Cristina Tárrega han sido otros invitados.

Una semana más Cistrina Pardo se pone al frente de La Mesa donde ha abordado junto al director de informativos de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés, el escritor, periodista y exministro Máximo Huerta, Ramón Espinar exdirigente de Podemos y Susana Díaz senadora del PSOE, la actualidad política.

Han debatido sobre la campaña electoral a tres días de las elecciones generales, La Mesa analizado los momentos más destacados de la campaña y las claves de su recta final, recuperando también algunas de las imágenes más sorprendentes de la misma como irrupción de Bono nuevamente al salir en un vídeo en defensa de Pedro Sánchez.

Antes de comenzar con el debate Cristina Pardo ha emitido en La Mesa, una entrevista que habían realizado minutos antes de comenzar el programa con el exministro de defensa y expresidente de Castilla-La Mancha el socialista José Bono.

José Bono responde a Cristina Pardo sobre su cambio de opinión respecto a Pedro Sánchez

Uno de los momentos centrales del programa ha sido la entrevista de Cristina Pardo a José Bono, que comenzaba con un tenso rifirrafe cuando la periodista ha preguntado al exministro de Defensa por su cambio de postura respecto a Pedro Sánchez y por algunas de sus posiciones políticas, especialmente en cuestiones como la amnistía y Bildu. También ha abordado sus críticas a Felipe González por su decisión de votar en blanco.

Ante las preguntas de Cristina Pardo, Bono ha defendido que cambiar de opinión forma parte de la evolución personal y social. "El mundo evoluciona y todos cambiamos de criterio", ha afirmado.

Durante la conversación, el socialista también se ha mostrado muy crítico con algunos periodistas, a los que ha acusado de cobrar dinero por difundir mentiras.

Tras la entrevista, los colaboradores de La Mesa han comentado las declaraciones del exministro y su intervención en defensa de Pedro Sánchez.

Susana Díaz ha expresado su sorpresa ante la actitud de Bono, mientras que Vicente Vallés ha analizado el movimiento del PSOE al recuperar figuras históricas del partido para movilizar a sus votantes en plena campaña electoral.

Por su parte, Ramón Espinar ha planteado una posible explicación para esta reaparición pública del exministro, relacionándola con la voluntad de defender al entorno político propio: "Hay una pulsión en la izquierda de ganas de defender a los suyos".

Anthony Blake y los famosos que muestran abiertamente sus opiniones políticas

El programa también ha abordado el papel de los personajes conocidos en las campañas electorales y las nuevas formas de comunicación política. Por este motivo se ha incorporado al debate de La Mesa Anthony Blake, el conocido ilusionista, que recientemente ha publicado un vídeo de campaña en apoyo al PP.

La mesa ha reflexionado sobre la participación de famosos e influencers en política y sobre cómo los candidatos han incorporado nuevos formatos de comunicación, como las entrevistas con youtubers y creadores de contenido.

Para analizar este fenómeno, el programa ha contado con Sara Carbonero y Nicolás Vallejo-Nágera. Este último ha compartido su experiencia sobre cómo las figuras públicas expresan sus preferencias políticas en otros países, mientras que Carbonero ha opinado sobre la polémica surgida entre distintos influencers por hacer pública su intención de voto.

La conversación ha terminado abordando las críticas que reciben quienes deciden posicionarse públicamente y cómo gestionar las reacciones que generan sus opiniones.

Sara Carbonero, Julio José Iglesias y Colate hablan sobre cómo se vive en España y en el extranjero

La segunda mesa ha cambiado de temática para centrarse en las diferencias culturales y en las experiencias de quienes han vivido dentro y fuera de España.

Cristina Pardo ha reunido a Sara Carbonero, Julio José Iglesias, Colate Vallejo-Nágera, Lorena Bernal, Pepe Navarro y Ken Appledorn, marido del humorista Jorge Cadaval.

Los invitados han compartido anécdotas sobre las costumbres que más les han sorprendido en otros países, las diferencias culturales y aquellas cosas que descubrieron que echaban de menos cuando estaban lejos de España.

Ken Appledorn ha aportado una perspectiva diferente, al hablar desde la experiencia de alguien que llegó a España y decidió establecerse aquí.

Bárbara Rey, Álvaro Muñoz Escassi y Cristina Tárrega debaten sobre las infidelidades

La última mesa del programa ha puesto el foco en las relaciones sentimentales, las infidelidades y los límites del perdón.

Bárbara Rey, Álvaro Muñoz Escassi, Cristina Tárrega y Máximo Huerta han compartido sus reflexiones sobre las relaciones de pareja y las distintas formas de afrontar una infidelidad.

Para profundizar en estas cuestiones, han contado con la participación de Lara Ferreiro, psicóloga especializada en parejas, que ha aportado su perspectiva profesional sobre los conflictos sentimentales.

Dónde volver a ver La Mesa de Cristina Pardo

Recuerda que tienes disponibles todos los programas de La Mesa emitidos esta temporada en atresplayer.