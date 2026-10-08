Ya puedes volver a ver La Mesa al completo en atresplayer. El programa presentado por Cristina Pardo ha analizado el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, el futuro de la gobernabilidad tras las elecciones, la crisis de la vivienda y el fenómeno fan, entre otros asuntos de actualidad.

Una semana más, Cristina Pardo reúne en La Mesa a algunos de los protagonistas y analistas más destacados de la actualidad política y social. El programa continúa consolidando su audiencia y alcanza sus mejores datos desde su estreno.

La Mesa analiza el escenario electoral del próximo 29N

Junto al periodista Vicente Vallés, el ex eurodiputado Javier Nart, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, la expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE de Andalucía Susana Díaz, e Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en La Moncloa, la mesa ha analizado el adelanto electoral convocado por el presidente del Gobierno para el próximo 29 de noviembre.

Durante el programa, los colaboradores han abordado los posibles escenarios que se abrirían tras las elecciones, desde una continuidad de Pedro Sánchez hasta una posible gobernabilidad de Alberto Núñez Feijóo en caso de victoria del Partido Popular, además del papel que podría desempeñar Vox.

En este contexto, Iván Redondo ha analizado el escenario político y electoral en España y ha apuntado a unas elecciones más igualadas que las celebradas en 2023.

El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez ha señalado: "Podría haber empate entre PP y PSOE en 28 provincias de 52", una reflexión que ha abierto el debate sobre el reparto territorial del voto y las posibilidades de ambos partidos de cara a las próximas elecciones.

Más adelante se ha incorporado a la mesa Iván Espinosa de los Monteros, exdirigente de Vox. El expolítico ha advertido de que la campaña electoral será, a su juicio, “agresiva y va a dominar el miedo”. Junto al resto de colaboradores, ha analizado también la posible relación entre PP y Vox tras las elecciones.

La crisis de la vivienda, otro de los grandes temas de La Mesa

La crisis de la vivienda continúa teniendo un papel destacado en La Mesa. En esta ocasión, el programa ha abordado la situación del mercado inmobiliario y el debate sobre los grandes propietarios.

En la conversación han participado Javier Medina, propietario de once viviendas y señalado públicamente por el ministro de Transportes, Óscar Puente; Susana Díaz, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Nart y Vicente Vallés.

El espacio también ha conectado en directo con Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, quien ha atendido al espacio pocas horas después de conocerse el fallecimiento de su clienta y símbolo de esta crisis de la vivienda. Desde La Mesa han querido trasladarle su agradecimiento por su participación en un momento especialmente difícil.

Sara Carbonero, Míchel, David Summers, Inma del moral y Máximo Huerta, celebrities que también fueron fans

En la parte final del programa, La Mesa ha reunido a cinco rostros conocidos de ámbitos muy diferentes: la periodista Sara Carbonero, el exfutbolista Míchel, el cantante David Summers, la que fuera presentadora Inma del Moral y el escritor Máximo Huerta.

Cinco nombres procedentes de mundos distintos que han protagonizado una conversación marcada por la sorpresa que el programa había preparado para ellos.

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